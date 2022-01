La Repubblica – Spalletti destinato a rimanere altri due anni sulla panchina azzurra: ha convinto ADL

Luciano Spalletti rimarrà sulla panchina azzurra per altri due anni.

Lo riporta l’edizione de La Repubblica, secondo cui ADL sarebbe rimasto folgorato dal calcio messo in campo dal suo Napoli e sarebbe disposto ad anticiparne la permanenza prima dell’ingresso o meno in Champions: “Serve un garante per pilotare il passaggio dal vecchio al nuovo corso e ilnumero uno della società l’ ha individuato pubblicamente in Luciano Spalletti: già promosso a pieni voti dopo appena metà della sua prima annata in panchina e meritevole secondo il suo datore di lavoro di una conferma con largo anticipo: a prescindere da quello che sarà il risultato finale della squadra. De Laurentiis aveva inizialmente subordinato la permanenza di Spalletti sulla panchina del Napoli al ritorno in Champions League. Ma l’ esigenza di programmare la prossima stagione in anticipo e soprattutto l’ eccellente lavoro fatto finora dall’ allenatore toscano ha convinto a stringere i tempi il presidente, che s’ è già convinto di avere affidato all’ uomogiusto la panchina azzurra per il presente e pure per il futuro”.

Poi, sull’accordo tra i due: “Spalletti ha dato il meglio di sé nella tempesta e la sua esperienza anche carismatica ha conquistato De Laurentiis, che ha deciso di affidargli la panchina del Napoli pure per le prossime due stagioni. Tra i due c’ è stima sincera e non

guasta che fuori dal campo il tecnico toscano sia – nel senso buono del termine – un aziendalista: morigerato nelle sue richieste e sensibile ai problemi economici con cui deve convivere il club azzurro”. Insomma, ADL e Spalletti sembrano già destinati ad andare avanti insieme.