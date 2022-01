Il Mattino – Il Napoli del futuro sarà tra ingaggi ridotti e bilancio in verde: a marzo due rinnovi in programma

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato le possibile mosse interne della Società Calcio Napoli.

Come riportato dal quotidiano campano, ADL tenterà di ridurre gli ingaggi per rientrare in un bilancio attualmente in rosso e non avrà paura di perdere qualche calciatore a zero. Il club ridurrà il tetto massimo degli ingaggi e con gli addi di alcuni calciatori potrà realmente sanare le casse: “Ma lo scenario del 2022 del club azzurro parte da basi più solide, sotto il profilo finanziario. Perché dal 30 giugno sul monte-ingaggi non incideranno più gli stipendi di Insigne, Ghoulam, Mertens e anche Ospina. Tradotto 32 milioni lordi in meno. Motivo per cui, il Napoli volta pagina. Ovvero, non ha più la necessità di dover vendere a ogni costo uno dei big. Come invece avrebbe dovuto fare l’ estate scorsa. Ed è una grande svolta. Due rinnovi saranno in valutazione già a marzo, a Meret e Fabiàn Ruiz: “Dalla prossima estate, ed è questo un altro monito per Meret e Fabian che hanno appuntamento per il rinnovo a marzo, il tetto d’ ingaggio non dovrà mai più varcare la soglia dei 3,5 milioni di euro netti”.

Poi, il focus sul mercato invernale: “In questa sessione invernale non succederà nulla. Le uniche due operazioni sono costate, in tutto, 700 mila euro: 500 mila euro il prestito di Anguissa e 200 mila quello di Tuanzebe. De Laurentiis non ha più bisogno di vendere i suoi tesori. Ovvio, dovesse arrivare la proposta irrinunciabile, ci penserà. Ma lo farà senza assilli di bilancio, senza costrizioni finanziarie. Anche lo stesso Koulibaly: vero, ha uno stipendio monstre ma non è più da cedere costi quel che costi. La rinuncia a 4 importanti stipendi porta il monte-ingaggi attorno a quota 75 milioni di euro”. ll Napoli, dunque, sa già troppo bene come dovrà muoversi.