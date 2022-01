De Laurentiis: “Festival Sanremo a capienza piena e stadi chiusi? Quando il governo capirà che i 25 milioni di tifosi sono elettori italiani forse il calcio sarà considerato diversamente”

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è stato ripreso dalle telecamere di TMW mentre parlava della situazione sulla capienza degli stadi: “Assemblea? Tutto perfetto. Siamo un paese in emergenza talmente da tanti anni che è banale parlare di normalità per la capienza degli stadi. Festival di Sanremo a piena capienza e gli stadi limitati o chiusi? Quando il governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di elettori, in quel caso forse il calcio sarà considerato in maniera diversa”.