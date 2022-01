Adani: “Il Napoli al completo è un degno avversario dell’Inter”

Daniele Adani, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Juventus aveva già una rosa da primo posto e con Vlahovic ha fatto il colpo più ricco di questa sessione di calciomercato. Bisogna però chiedersi perché non è in zona Champions. Stiamo parlando della squadra con: il monte ingaggi più alto; l’allenatore più pagato; la rosa con più nazionali; i singoli che hanno vinto di più in carriera. Eppure è dietro all’Inter, al Napoli, Milan e Atalanta.

Metto sia i rossoneri che i nerazzurri un gradino sotto al Napoli, che al completo per me è al livello anche dell’Inter e non lo vedo proprio fuori dalla prossima Champions”.