Tuttosport -Totale fiducia di Spalletti e squadra per la rincorsa allo scudetto! I dettagli:

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle squadre che lotteranno per lo scudetto. Secondo il quotidiano il Napoli è pronto a dar battaglia alla milanesi per conquistare il tricolore. Mancano 15 partite alla fine, se dovesse vincerle tutte il Napoli arriverebbe a quota 94 punti. Stavolta però ne potrebbero bastare 38, arrivando a quota 87 per conquistare l’ambito scudetto. Spalletti ed il suo staff ci credono e stanno iniziando a preparare la rincorsa, sin dai match contro Venezia ed Inter. La fiducia è la stessa che si aveva prima del match di andata a San Siro. Quella sera però si infortunarono Osimhen ed Anguissa, e dal quel momento altri 7 calciatori, con l’effetto che il Napoli perse la vetta della classifica.