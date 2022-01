GdS – Il Napoli agevolerà la Lazio per la cessione di Ghoulam! Le ultime

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla cessione di Faouzi Ghoulam. Secondo il quotidiano nella giornata di ieri il nome di Ghoulam è entrato con prepotenza nei radar della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Il Napoli, in ogni caso, dovrebbe non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno e la società biancoceleste potrebbe provare ad inserirsi, confermando difatti la trattativa in essere tra le parti. Il club azzurro non si opporrebbe a un suo addio già a gennaio, e dunque sarebbe disposto anche a liberare l’ex Saint Etienne a zero. Condizioni che la Lazio potrebbe accettare fin da subito pur di regalare un rinforzo di esperienza e già conosciuto dal proprio tecnico.