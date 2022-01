Tra poco più di 3 settimane, si giocherà una sfida importante, forse la più prestigiosa per la squadra di Luciano Spalletti; infatti, la squadra partenopea volerà prima a Barcellona e poi accoglierà i catalani a Napoli per gli spareggi per accedere agli ottavi di Europa League.

Ebbene, la squadra di Xavi è in costruzione, mentre il Napoli ha già una fisionomia ben delineata, per cui tutto lascia pensare che, nonostante il differente status dei due club, la sfida sia molto equilibrata.

E, almeno all’andata, si giocherà in una location degna delle grandi partite: infatti, come riporta Rac1, un’emittente catalana, dopo la sosta in Spagna sarà eliminata ogni restrizione relativa al Covid negli stadi, per cui Barcellona-Napoli avrà il 100% di capienza.

Al momento, è difficile stabilire quanti spettatori potranno andare al Maradona; per ora si va verso il 50%, ma le intenzioni della Lega è di raggiungere il 75% della capienza per la data di Inter-Liverpool, gara che si giocherà 8 giorni prima di Napoli-Barcellona.

Fonte: Rac1.