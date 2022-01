Pistocchi: “Zerbin? Deve ancora dimostrare tanto, ma se lo farà potrà diventare un giocatore importante”

Maurizio Pistocchi, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del talento di Alessio Zerbin, attaccante del Napoli in prestito al Frosinone. Di seguito le parole dell’opinionista Pistocchi alla radio ufficiale azzurra: “Zerbin è di certo un buon giocatore. I cosiddetti esperti tendono a sopravvalutare alcuni giocatori per farli diventare fenomeni ed in altri casi non ne capiscono realmente le potenzialità, li trovo incoerenti. Ovviamente il giocatore azzurro gioca in Serie B e deve ancora dimostrare tanto, ma se ci riuscirà a farlo, sarà sicuramene un giocatore importante per il futuro”.