Fedele: “Meret? Non lo vedo bene per il futuro del Napoli, nel caso di mancato rinnovo di Ospina serve un portiere”

Enrico Fedele, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’, per parlare di Meret e del futuro della porta azzurra. Di seguito le dichiarazioni del giornalista sul portiere italiano all’emittente Radio: “Io penso che Meret sia ben dotato a livello tecnico ed ha buone qualità, ma pecca di personalità. Nel caso di mancato rinnovo di Ospina bisognerebbe agire sul mercato perchè l’italiano non lo vedo bene per il futuro azzurro. Nandez? Alla squadra di Spalletti non serve, quindi non c’è interesse da parte della società. Potrebbe però andare in prestito alla Juventus il centrocampista del Cagliari”.