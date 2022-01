In questo campionato, due attaccanti giovani si stanno prendendo la scena e stanno rubando l’occhio a tante squadre: stiamo parlando di Dusan Vlahovic e Victor Osimhen.

Vlahovic, negli ultimi giorni, si è preso la scena in quanto è in procinto di trasferirsi alla Juventus, ma il serbo ha avuto interessamenti anche dalla Premier, in particolare dal Newcastle di proprietà del fondo Pif.

E, dopo aver sfiorato Vlahovic, ora la squadra di proprietà del fondo saudita potrebbe prendersi l’altro attaccante, ovvero Osimhen: secondo la Rosea, alcuni intermediari stanno già valutando l’ipotesi che Osimhen possa volare in Inghilterra la prossima estate.

Per l’attaccante potrebbe essere proposto un ingaggio faraonico, ma la domanda è: il Napoli lo cederebbe? E per quale offerta?

ADL potrebbe valutare delle offerte dai 70 milioni in su, sperando che il giocatore renda nel girone di ritorno, per cui una sua partenza in estate non è da escludere a priori.

Fonte: Gazzetta dello Sport.