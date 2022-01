Parlato: “Ounas? Bisogna capire l’entità e i tempi di recupero, non è un infortunio muscolare”

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del restante campionato azzurro. Di seguito le dichiarazioni del giornalista alla radio ufficiale azzurra: “Il Napoli, alla fine della Coppa d’Africa, con i recuperi di Koulibaly e Anguissa avrà tutto l’organico a disposizione. Ounas? Per lui vanno valutati i tempi di recupero, non è come un infortunio muscolare. Bisogna capie quanto è grave l’infortunio. Dopo Tuanzebe non credo che il Napoli agirà sul mercato, Olivera al massimo a giugno”.