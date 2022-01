La Salernitana di Iervolino e Sabatini sta facendo un lavoro immane per cercare di allestire una rosa adeguata per la categoria, che sopperisca agli errori fatti in estate, ma anche che rinforzi un organico inadeguato.

E, per la difesa, Sabatini sta valutando un ex Napoli: infatti, il ds dei granata sta sondando il profilo di Maksimovic, giocatore che è una riserva al Genoa e che potrebbe ripartire da Salerno per giocare titolare, ma, al momento, il serbo non è convinto.

Sabatini farà un altro tentativo nelle prossime ore, sperando in una risposta positiva.

Fonte: TMW.