Il Napoli è alla ricerca di un difensore per il futuro; infatti, KK va in scadenza nel 2023, Juan Jesus ha firmato un contratto annuale che potrebbe essere rinnovato e Tuanzebe, per ora, è in prestito secco.

Per questo, Giuntoli inizia a valutare diversi profili per il ruolo del difensore: uno dei nomi che piace è quello di Thiaw dello Schalke 04. Oggi il Milan ha offerto 6 milioni per il centrale, ma la richiesta dei tedeschi(che lo vorrebbero trattenere) vuole almeno 10 milioni.

Al momento, Giuntoli sta avendo contatti con l’entourage per capire se sia possibile bloccarlo già ora per giugno e anticipare la concorrenza di tanti club, sia di Premier sia di Bundesliga.

Fonte: TMW.