La partita di Torino è stata quella della svolta. Ne è sicuro Il Corriere del Mezzogiorno che spiega come in quell’occasione Luciano Spalletti non abbia concesso alibi alla sua squadra, invitandola a credere nei propri mezzi nonostante le difficoltà e le assenze di quel periodo e gli azzurri hanno risposto con una grande prova ed un ottimo pareggio all’Allianz Stadium che ha svoltato la stagione del Napoli.