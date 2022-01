Questo Napoli secondo in campionato e che inizia a sognare l’impresa Scudetto è una squadra permeata a livelli importanti e che è stata plasmata bene dal suo comandante: Luciano Spalletti.

Il tecnico, dopo 8 mesi di lavoro, ha stupito e ha impressionato tutti, anche il presidente De Laurentiis, che aveva scommesso molto sul profilo dell’ex tecnico della Roma e dell’Inter. Spalletti è riuscito a rendere più consapevole e più forte mentalmente il gruppo, riuscendo anche a dare una chiara identità sul piano del gioco.

In particolare, Spalletti ha saputo rimotivare il gruppo dopo la delusione cocente di Napoli-Verona, ma soprattutto non si è mai lamentato degli infortuni, anzi ha dimostrato in questo periodo che in difesa, due riserve come Juan Jesus e Malcuit possono dire la loro.

A centrocampo è stato anche rivitalizzato Lobotka, che ora sta diventando sempre più, passo dopo passo, un vero regista.

E tutti questi aspetti hanno colpito in positivo ADL, per ora estremamente soddisfatto della guida di Spalletti.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno.