Empoli, l’agente di Viti spegne le voci: “Si parla molto di lui perchè questa è una vetrina”

L’Empoli sta disputando un ottimo campionato e al contempo mette in mostra diversi calciatori interessanti, naturalmente tanti club restano vigili e potrebbero animare il mercato dei toscani. A questo proposito, l’agente di Mattia Viti ha parlato del suo assistito a Radio Marte, queste le parole di Augusto Carpegiani:

“Si tratta di un ragazzo molto giovane essendo un 2002 e uno dei pochi ad avere tanto spazio in Serie A, Mattia ha grosse prospettive e tanti club ci pensano. Sa impostare e ha grandi doti di marcatura, un difensore moderno si direbbe. Napoli? Non ho mai parlato con Giuntoli semplicemente perchè non c’è solo il Napoli”.