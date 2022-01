Aziz Tourè, centrocampista classe 2002, sarebbe pronto a far rientro al Palermo dopo il prestito al Napoli. L’ivoriano, nonostante si fosse allenato anche con la prima squadra, non ha mai trovato tanto spazio in Primavera, a causa sia di problemi fisici che di scelte tecniche di mister Frustalupi. Dunque, dopo la prima parte di stagione all’ombra del Vesuvio, fa ritorno in Sicilia al club rosanero che ne detiene il cartellino.