Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, è un obiettivo di mercato sia del Napoli che della Juventus. Come svelato da Sky Sport, i bianconeri ci avrebbero fatto più di un pensiero in questi giorni perchè ad Allegri piacciono i giocatori duttili come l’uruguaiano. Intanto i sardi sono interessati a due bianconeri, Kaio Jorge e il giovane Ranocchia, e starebbero valutando di incastrare il tutto sebbene la Juve sarebbe ancora indecisa sul futuro dei suoi calciatori.