Umberto Chiarello, giornalista di Radio Punto Nuovo e di Canale 21, ha provato a delineare i pregi e i difetti di Osimhen, mettendolo a paragone con l’attaccante destinato alla Juventus, Vlahovic.

In particolare, il giornalista ha fatto il punto sul carattere:

“Prima di Fiorentina-Napoli, tutti noi dicemmo che Osimhen era più forte di Vlahovic, ma in 6 mesi le cose sono cambiate. Vlahovic, anche grazie a una mentalità importante, sta dimostrando di essere un grande bomber ed è il capocannoniere della Serie A. Parlo di Vlahovic perché lui, in questi mesi, ha saputo conquistarsi la stima dei tifosi con i fatti, nonostante la querelle rinnovo, e dimostra di avere mentalità. Questi comportamenti Osimhen non li ha ancora, perché un professionista non può uscire dopo la gara con la Salernitana arrabbiato, deve sapersi controllare, anche sui social, si deve gestire e deve comportarsi in un certo modo se vuole fare un salto di qualità, quello che oggi farà Vlahovic con la Juventus. Speriamo che Osimhen impari da Insigne, un giocatore stracriticato, ma che per 10 anni ha fatto capire di essere pronto a tutto e di saper rispondere sul campo”.