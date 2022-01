Del Genio: “Rigore con la Salernitana? Assurdo appellarsi al nulla cosmico, ora si ricorderà tutto l’anno”

Paolo Del Genio, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Tele A, durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’, per parlare della polemica sul rigore contro la Salernitana: “Cercare di strumentalizzare un rigore contro la Salernitana in una partita così e non parlare di Dzeko contro il Venezia è veramente assurdo. Ora si vuole ricordare tutto l’anno come accadde con Mertens a Crotone, quando poi quell’anno ci furono tantissimi episodi a favore della Juventus. Noi invece tendiamo a criticare le prestazioni come quella contro il Verona e il Cagliari lo scorso anno. La Juve prese quel rigore con l’Inter con Cuadrado ma noi abbiamo parlato per quattro mesi della brutta prova col Verona”.