Mirko Calemme, esperto di As, ha fatto il punto sulla trattativa che riguarda il nome di Olivera del Getafe come possibile innesto del futuro sulla fascia sinistra; in particolare, Calemme, da buon esperto di mercato di Liga, ha fatto delle riflessioni.

Il giornalista di As ha voluto fare il punto sulla trattativa e sulla possibilità che il Napoli, effettivamente, riesca a prendere Olivera:

“Al momento, il Napoli non ha avanzato nessun offerta al Getafe. Il giocatore piace e anche tanto, e ti confermo che i contatti con gli agenti è fitto. Parliamo di un terzino dalle grandi prospettive, che se oggi compri a 10 milioni lo puoi rivendere tra due anni anche a 50. Al momento, il club partenopeo non lo può tesserare perché sono esauriti i posti in lista e Ghoulam ha rifiutato l’ipotesi Cagliari, per cui credo che gli azzurri cerchino di tenere i contatti vivi e di affondare in estate. Escludo che il Napoli lo compri già ora, ma lo lasci al Getafe per altri 6 mesi. Ciò mi sembra impossibile”.

Fonte: Radio Punto Nuovo.