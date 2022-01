Jacobelli: “Vlahovic darà una svolta alla stagione della Juventus”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus:

“Da settembre noi parliamo del piano bianconero per il serbo. È l’operazione più importante mai eseguita nel mercato di gennaio in Serie A. Vlahovic – che ha fortemente voluto questo trasferimento – sarà il nuovo punto di riferimento per la squadra di Allegri, che aveva bisogno di un centravanti del genere.

Darà una svolta alla stagione della Juventus. Il rischio d’impresa c’è in ogni attività aziendale. La società sta portando avanti un’operazione di rinnovamento anagrafico iniziato con l’arrivo di De Ligt, passando per i vari Locatelli e Kulusevski”.

Cosa succederà con Dybala? “La questione verrà affrontata a febbraio. Bisogna capire la volontà dell’argentino di rimanere. Le perplessità della Juventus trovano le proprie radici nel suo rendimento discontinuo, non dalle qualità tecniche di Dybala, che non ha inciso negli ultimi appuntamenti importanti”.

Gosens all’Inter? “I nerazzurri, con un affare da circa 25 milioni, coprono un ruolo molto importante, soprattutto perché la trattativa per il rinnovo di Perisic sta andando per le lunghe. Gosens è l’ennesima testimonianza dell’ottimo lavoro sul mercato dell’Atalanta”.