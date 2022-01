Castel Volturno, oggi la ripresa degli allenamenti con otto assenti

Oggi il Napoli ricomincerà gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno, ma lo farà senza otto calciatori. Mancheranno, infatti, Koulibaly e Anguissa, ancora impegnati in Coppa D’Africa, Ounas, alle prese con degli esami dopo il problema al cuore riscontrato post Covid-19, Meret, Insigne e Di Lorenzo, impegnati nello stage dell’Italia di Mancini a Coverciano. Mancheranno, inoltre, anche Lozano ed Ospina, convocati dalle proprie nazionali per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.