Luciano Spalletti ha conquistato tutti, ma soprattutto Aurelio De Laurentiis che lo ha definito il miglior allemnatore mai avuto. Il tecnico toscano, quindi, non solo è il presente del Napoli, ma anche il futuro senza dubbio. Come ricorda La Repubblica, sul suo contratto c’è il rinnovo automatico in caso di quarto posto, ma si è già guadagnato ampiamente il rinnovo a prescindere da come andrà a finire.