Giuntoli vuole regalare a Spalletti un centrocampista in stile Anguissa

Il Napoli crede ancora fortemente allo scudetto. I tanti assenti sono ormai quasi rientrati tutti e la possibilità di arrivare allo scontro diretto con l’Inter con qualche punto in meno (sperando in un buon risultato nel derby di Milano) fanno sì che gli azzurri siano ancora in corsa per questo obiettivo. Come riporta Tuttosport, per renderlo ancora più fattibile, Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare a Luciano Spalletti un altro mediano in stile Anguissa, di caratura internazionale e che non costi troppo.