La Juventus ha messo nel mirino Nahitan Nández, duttile centrocampista classe 1995 in uscita dal Cagliari. Una pista concreta quella che porta all’uruguaiano, con i contatti con il club rossoblù già avviati. Su Nandez, 17 presenze in questa Serie A con il Cagliari, c’è sempre l’interesse de Napoli. Juve che potrebbe decidere di affondare su Nandez in caso di qualche uscita a centrocampo, un nome su tutti quello di Arthur che piace all’Arsenal.