ManCity, ad un passo Alvarez dal River: era un obiettivo del Napoli, le cifre ed i dettagli dell’accordo

Julian Alvarez sempre più vicino al Manchester City. L’attaccante argentino, nel mirino anche del Napoli, è a un passo dal trasferimento in Premier League alla corte di Pep Guardiola. In Argentina, il quotidiano Olé, parla nel dettaglio delle cifre dell’affare: al River Plate andranno 21.411.500 euro, dai quali va tolto il 25,95% di tassazione che include il 15% che spetta al calciatore, per un incasso netto di 17 milioni circa. I Millonarios dovranno poi versare il 15% della cifra all’Atalaya de Córdoba, club precedente del centravanti che vantava questa clausola sulla futura rivendita (fino a un massimo di un milione di euro).

Secondo l’accordo raggiunto tra i club, Alvarez resterà a giocare con il River Plate fino al termine della stagione e si potrà liberare anticipatamente il 6 luglio nel caso la squadra argentina allenata da Gallardo dovesse essere eliminata dalla Copa Libertadores, nel ritorno degli ottavi di finale. Altra clausola presente, infine, potrebbe permettere al Manchester City di accelerare le operazioni e avere da subito a disposizione l’attaccante, previo pagamento di 1,5 milioni.