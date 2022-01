Repubblica – Olivera e non solo, Giuntoli a lavoro per il doppio colpo: le ultime

L’edizione odierna de La Repubblica, ha svelato importanti novità sul mercato del Napoli: “Giuntoli è a lavoro per portare in città ben due terzini. Dopo aver avuto l’ok di Olivera per giugno, adesso il direttore sportivo azzurro è pronto a trattare con l’Empoli. L’obiettivo è sempre Fabiano Parisi. Il calciatore campano è stato protagonista di un buon campionato da ‘rookie’. Si è dato molto da fare soprattutto nella sfida del Maradona proprio contro i partenopei.

Il Napoli lo segue già da diverso tempo. Per questo motivo adesso il club azzurro vuole chiudere definitivamente la trattiva. Come per Olivera però, il trasferimento si concretizzerà solo a campionato concluso“.