Sacchi: “Spalletti al Napoli mi ha convinto! Scudetto? Vi dico la mia”

L’ex allenatore di Milan e non solo, Arrigo Sacchi, è intervenuto in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per dire la sua sul campionato ed il Napoli. Queste le sue parole: “Lo scudetto è ancora tutto da decidere! Il Napoli mi sta convincendo molto sotto la guida di Luciano Spalletti. Bisognerà mantenere questa costanza e qualità se si vuole puntare alla posizioni finali. I giocatori devono crescere soprattutto sotto il punto di vista della mentalità e del carisma, solo così il Napoli potrebbe portare a casa il titolo che manca da più di 30 anni“.