Cm.it – Olivera, l’agente: “A gennaio non andrà via dal Getafe”

Pablo Boselli, agente di Mathias Olivera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it, dove ha parlato della situazione per quanto riguarda il suo assistito: “Mathias ha vari club interessati, non solo il Napoli, ma a gennaio non lascerà il Getafe. Se il Napoli è in vantaggio? No, al momento ci sono gli azzurri e altri club”. Riporta il portale che l’idea della società azzurra è quella di anticipare l’arrivo del terzino. Le cifre dell’operazione si aggirano attorno agli 11 milioni di euro tra prestito e diritto o obbligo di riscatto.