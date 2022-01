Una Guida alle Scommesse Laterali del Blackjack

Tenendo conto della severa concorrenza nel mercato del gioco d’azzardo online, non c’è da meravigliarsi se i fornitori di software cercano di rendere i loro giochi unici, anche quando si tratta di classici del casinò. In questo caso, il blackjack non fa eccezione. Quando si visitano siti di casinò popolari, come https://librabet.com/it/, si trovano diverse varianti del gioco con un sacco di nuove opzioni di scommessa. In questo articolo, spiegheremo le scommesse laterali con esempi, in modo che non sarai confuso la prossima volta che giocherai a un’edizione completa del gioco.

Spiegazione delle Scommesse Laterali

Le scommesse laterali sono le nuove opzioni di scommessa che hai in alcune varianti del popolare gioco di carte. Esse completano l’esperienza principale, permettendoti di fare scommesse più precise invece di cercare solo di battere il banco. La maggior parte di esse comporta la previsione delle prossime carte che saranno estratte o anche la realizzazione di combinazioni di carte nella vostra mano.

Pro e Contro delle Scommesse Laterali

Il vantaggio ovvio di queste scommesse è che ti danno più flessibilità nei tuoi giochi. Ottieni opzioni di scommessa aggiuntive non obbligatorie, il che significa che puoi usarle solo quando vuoi. La maggior parte delle scommesse laterali hanno anche payout migliori, permettendoti di aumentare le tue vincite da un singolo round. Ultimo ma non meno importante, molti giocatori trovano che usare le scommesse laterali sia più divertente che godersi semplicemente il gameplay classico.

Nulla viene senza svantaggi, e le scommesse laterali non sono un’eccezione in questo caso. La maggior parte delle scommesse laterali implica la previsione di risultati casuali, il che le trasforma in giochi d’azzardo. In contrasto con il blackjack classico, le scommesse laterali di solito non ti permettono di beneficiare di strategie o di contare le carte. Questo porta queste opzioni di scommessa ad avere margini di casa più alti, che possono facilmente respingere i giocatori esperti. Molti di loro scelgono questo gioco per l’opportunità di beneficiare dei margini della casa estremamente bassi, e le scommesse laterali contraddicono questo approccio.

Opzioni di Scommessa più Comuni

Ci sono molti giochi di blackjack nei casinò online, e quasi ogni fornitore di software cerca di implementare qualcosa di nuovo per rendere uniche le proprie edizioni. L’implementazione di nuove scommesse laterali è uno dei modi per farlo, quindi ci sono tonnellate di tali opzioni di scommessa là fuori. È ovviamente impossibile menzionarle tutte in un articolo, quindi qui copriremo solo quelle più in voga.

Assicurazione

Cominciamo con la scommessa laterale più comune e più semplice. Come implica il suo nome, una scommessa assicurativa è usata per coprire le vostre perdite potenziali in un caso molto specifico. Hai la possibilità di prendere l’assicurazione quando il mazziere riceve un Asso come carta scoperta. La scommessa di assicurazione costa la metà della somma scommessa iniziale. Questa scommessa paga 2:1 nel caso in cui il dealer abbia un blackjack, dandoti una grande opportunità di ridurre le perdite.

Coppie Perfette

Questa è un’altra scommessa secondaria che è facile da capire. Si tratta di scommettere sul fatto che vengano distribuite due carte dello stesso valore. A differenza delle scommesse secondarie sull’assicurazione, le coppie perfette non hanno un tasso di vincita convenzionale. Possono variare a seconda dell’edizione del blackjack a cui stai giocando, quindi ti consigliamo di controllare prima le regole del tuo gioco specifico.

Inoltre, questa scommessa laterale può diventare più completa, offrendoti vincite più alte per combinazioni migliori. Per esempio, in alcune versioni del gioco, la tua vincita sarà maggiore se la coppia risulta essere dello stesso seme. Alcuni dei fornitori di software offrono persino una vincita maggiore se vengono distribuite due carte uguali dopo aver fatto una scommessa Perfect Pairs.

21+3

La terza scommessa laterale più popolare è probabilmente la più controversa. Da un lato, fornisce un’esperienza veramente divertente, rendendo il gioco più completo, ma dall’altro lato, ha un margine della casa molto più alto e non dipende dall’abilità. Una puntata 21+3 implica fare una combinazione delle tue due carte e della carta scoperta del dealer. Le combinazioni probabilmente ti ricorderanno il poker, in quanto sono:

– Tris;

– Scala;

– Flush;

– Scala a colore;

– Tris di colore. Le combinazioni hanno payout diversi, a seconda delle probabilità di ottenerle. Per esempio, colpire una combinazione Three of a Kind ti pagherà tipicamente 5:1, mentre ottenere una combinazione Suited Triple garantisce un payout di 100:1. Poiché queste sono le prime tre carte ad apparire in un round, questo è sempre un gioco d’azzardo ma divertente.