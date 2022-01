L’agente di Alessio Zerbin, calciatore del Napoli in prestito al Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del giovane.

“Zerbin? In questo momento è come se dovesse andare a fare l’Università con il rettore Spalletti, dopo aver fatto le elementari, le medie e il liceo. Ora è pronto per il salto in Serie A. Rispetto al primo Insigne, a parità di età, Alessio è molto più dotato fisicamente e nell’attenzione rispetto a Lorenzo, non c’è dubbio”.