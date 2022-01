Sky: “Napoli, sondaggio per Gatti. Su di lui anche Torino e Juventus

Secondo quanto si legge sull’edizione online di Sky Sport, il Napoli non ha intenzione di fermarsi nel mercato. Il colpo Tuanzebe potrebbe non essere l’ultimo. Infatti, si guarda anche al futuro. E il nome che potrebbe fare al caso è quello di Federico Gatti, difensore centrale del Frosinone, classe 1998. Per lui i partenopei avrebbero avviato un sondaggio. Il calciatore, in merito all’interesse, ha parlato così a Sky: “Sono un giocatore del Frosinone e darò tutto fino alla morte finché sono qua. Poi la Serie A è un sogno che può cambiare la mia vita e quella della mia famiglia”. Tuttavia, c’è della concorrenza da battere. Sulle sue tracce sono presenti anche il Torino e la Juventus.