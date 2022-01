Juan Jesus ha finalmente siglato il suo primo gol con la maglia del Napoli. Già, perché il difensore brasiliano si è visto annullare ben due gol durante la sua esperienza partenopea. In quest’occasione, dopo un check del Var, gli è stato convalidata la rete inizialmente annullata. Il calciatore ex Roma, attraverso il suo profilo Instagram, ha ironizzato sull’accaduto, in compagnia di Dries Mertens. “Volevano annullarmi anche questo…”