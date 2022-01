Il Punto sul Campionato – Napoli, tutto facile e secondo posto. Scatto importante dell’Inter. Poche emozioni tra Milan e Juve. L’Atalanta resiste, la Lazio spreca. Tutti i temi della ventitreesima giornata

La ventitreesima giornata di Serie A ha permesso al Napoli, vincente contro la Salernitana, di riagguantare il secondo posto a pari merito con il Milan. Infatti, i rossoneri e Juventus non si sono fatti male, in un pari che ha lasciato ben poche emozioni. Scatto dell’Inter che riesce a superare il Venezia al termine di una partita molto difficile. Altro pareggio noioso quello tra Lazio e Atalanta, che rende sicuramente più contenti i bergamaschi. La Roma vince ma non convince appieno contro un Empoli sempre arrembante.

Il Napoli risolve la pratica Salernitana piuttosto agevolmente. Gli azzurri hanno mostrato ancora una volta delle lacune nella gestione di match apparentemente abbordabili come questo (aspetto sul quale Luciano Spalletti dovrà lavorare), ma la ripresa certamente non lascia spazio a possibili parole di critica. I partenopei hanno chiuso la questione senza troppi sforzi, raggiungendo il Milan in seconda posizione. Una partita che andava vinta, e che permette di guadagnare altri punti sulle inseguitrici.

All’Inter basta un pallone per poter risolvere la difficile sfida contro il Venezia. I lagunari, arrivati a Milano con tutti gli sfavori del pronostico e numerosi assenti, si sono mostrati molto più ostici di quanto si potesse immaginare, e hanno concesso pochissimi spazi ai nerazzurri. Quando il pareggio sembrava scritto, è arrivato il colpo di testa decisivo di Edin Dzeko (al termine di una serata difficile) che ha permesso ai suoi di trovare l’ennesima vittoria. Un risultato che potrebbe avere un peso specifico enorme, visto il pareggio dei cugini rossoneri. La squadra di Simone Inzaghi continua a marciare imperterrita, anche quando non riesce ad avere un dominio totale sul match.

Milan–Juventus finisce con uno 0-0 dove a vincere è la noia. Sono state pochissime le occasioni da ambo le parti, soprattutto senza mai impensierire le difese avversarie. Poteva essere un’opportunità importante per gli uomini di Stefano Pioli di rilanciarsi in alto, mentre per Massimiliano Allegri quella di recuperare altri punti su chi sta sopra. La nota dolente per i rossoneri è l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, uscito anzitempo dal terreno (non dei migliori) di San Siro. Questo risultato fa decisamente più contente le altre squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Consente a Inter e Napoli di guadagnare altri punti e all’Atalanta (fermata dal pari) di non perdere terreno.

Partita poco divertente anche quella dell’Olimpico, dove Lazio e Atalanta non si fanno male. Gian Piero Gasperini, a causa dell’enormità di pesanti assenze nella sua rosa, è stato costretto a giocare una partita di rimessa. Dall’altro lato, la squadra di Maurizio Sarri non è mai riuscita a sfondare. Ne è venuta fuori una sfida poco divertente, che fa sicuramente più contenti i bergamaschi, viste le circostanze. Dai biancocelesti invece ci si aspettava una partita decisamente migliore; un’occasione da cogliere al volo per poter ottenere punti contro una squadra di alta classifica. Ne viene fuori un pari che lascia molti interrogativi.

La Roma supera l’Empoli in una sfida che si era messa benissimo, per poi rischiare di rovinare tutto. In 13 minuti, i giallorossi sono riusciti a vincere il match. Tra i marcatori vengono fuori delle conferme pesanti, infatti sono presenti Tammy Abraham (doppietta per lui), Sergio Oliveira e Nicolò Zaniolo. L’inglese è in forma smagliante, il portoghese si è rivelato come un colpo azzeccatissimo, per l’italiano un gol importante soprattutto per la fiducia. Se José Mourinho può essere contento del risultato, dovrà sicuramente rivedere qualcosa nel secondo tempo dei suoi, visto che i toscani sono tornati con prepotenza in partita. Ancora una volta, gli uomini di Aurelio Andreazzoli hanno dimostrato di non tirarsi mai indietro, nonostante la sconfitta.

Pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Fiorentina, mentre per il Cagliari è un altro buon riscontro. Le assenze dai convocati di Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara hanno privato i viola di due interpreti fondamentali. D’altra parte, i sardi hanno giocato una buona partita dimostrando di essere in condizione. Una sfida che non ha convinto per la direzione di Gianluca Aureliano, che non è certamente andata giù, specie per il rosso ad Alvaro Odriozola. Alla squadra di Vincenzo Italiano resta il merito di non aver mollato nemmeno in inferiorità numerica e di aver evitato la sconfitta. A Walter Mazzarri quello di aver rimesso in piedi una squadra che sembrava destinata a lasciare la Serie A e a darle nuove motivazioni per credere nella salvezza. Da segnalare un rigore fallito per parte. Uno da Cristiano Biraghi, l’altro da Joao Pedro (autore del vantaggio dei suoi).

Pareggio amarissimo per il Torino, che domina il Sassuolo in lungo e in largo, ma viene beffato nel finale. Una partita stradominata dai granata, che dopo il gol del vantaggio di Antonio Sanabria, hanno messo i neroverdi alle corde. Addirittura tre i legni colpiti dai padroni di casa, che non sono riusciti a chiudere il match. Nel finale è arrivata puntuale la beffa firmata da Giacomo Raspadori. Una vittoria avrebbe lanciato a mille la squadra di Ivan Juric, che ormai va avanti a suon di gioco e di proposta, e sembra aver trovato la spinta per riprendersi quanto perso in questi ultimi anni.

L’Hellas Verona supera la resistenza di un Bologna in piena emergenza. Igor Tudor, grazie a Nikola Kalinic, trova un successo che proietta gli scaligeri in alto. Anche in questa occasione, i suoi non hanno mancato di mostrare gioco e abilità di ottimo livello. Sinisa Mihajlovic è stato costretto a giocare una partita difensiva, che poteva finire decisamente peggio viste le premesse. Il brutto momento dei felsinei è da attribuire soprattutto a questo. Da segnalare i due bellissimi gol di Riccardo Orsolini e di Gianluca Caprari. Meritano di essere visti più volte.

Il Genoa pareggia contro l’Udinese, mostrando però un atteggiamento diverso rispetto a quello delle ultime partite. La dirigenza genoana ha scelto a sorpresa il nuovo tecnico, Alexander Blessin, uomo proveniente dal mondo Red Bull, che da anni sforna allenatori e giocatori di alto profilo. La sua prima uscita è decisamente positiva. Il Grifone ha disputato quella che è forse la sua miglior partita stagionale, alla quale però è mancato il gol. Ci sono ancora delle lacune in fase di definizione per i rossoblù, ma se questo è l’inizio, si può sperare in bene.

Lo Spezia rovina la prima di Marco Giampaolo, alla sua seconda esperienza sulla panchina della Sampdoria. Altra vittoria importantissima per la squadra di Thiago Motta, autore fin qui di un vero e proprio miracolo. La distanza dalla zona salvezza può permettere agli aquilotti di tirare un sospiro di sollievo, perché al momento il rendimento è eccezionale. Ci sarà molto da lavorare per i blucerchiati per evitare il peggio. Già dalla prossima sfida serve saper mostrare un piglio diverso per evitare il peggio.

RISULTATI

Hellas Verona-Bologna 2-1 (38’ G. Caprari, 85’ N. Kalinic – 14’ R. Orsolini)

Genoa-Udinese 0-0

Inter-Venezia 2-1 (40’ N. Barella, 90’ E. Dzeko – 19’ T. Henry)

Lazio-Atalanta 0-0

Cagliari-Fiorentina 1-1 (47’ Joao Pedro – 75’ R. Sottil)

Napoli-Salernitana 4-1 (17’ J. Jesus, 45+4’ D. Mertens (R), 47’ A. Rrahmani, 53’ L. Insigne (R) – 33’ F. Bonazzoli)

Spezia-Sampdoria 1-0 (69’ D. Verde)

Torino-Sassuolo 1-1 (16’ A. Sanabria – 88’ G. Raspadori)

Empoli-Roma 2-4 (55’ A. Pinamonti, 72’ N. Bajrami – 24’, 33’ T. Abraham, 35’ S. Oliveira, 37’ N. Zaniolo)

Milan-Juventus 0-0