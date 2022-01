Libero – Insigne come Maradona e Napoli riprende a sognare

L’edizione odierna di Libero ha fatto il punto della vittoria del Napoli nel match di ieri contro la Salernitana. Secondo il quotidiano la partita di ieri si è conclusa con un esito scontato per la Salernitana, ultima in classifica e con tantissime assenze. Spalletti ottiene la terza vittoria consecutiva e si riavvicina all’Inter, distante quattro punti. Ora c’è la sosta ed il tecnico azzurro potrà recuperare meglio Insigne ed Osimhen e spera di avere presto anche Koulibaly ed Anguissa per poter sperare nell’impresa. Nella partita di ieri due gol sono arrivati dai difensori con Rramhani e Juan Jesus, le altre due su rigore con Mertens ed Insigne, che raggiunge Maradona a 115 gol. Solo per l’onore il momentaneo pareggio della Salernitana con Bonazzoli.