SSC Napoli – Record tra i singoli e di squadra, il primo mese del 2022 sorride agli azzurri!

La SSC Napoli, attraverso i suoi social, ha ricordato diversi record guadagnati nel corso della stagione. Mentre Spalletti lavora al ritorno degli azzurri in Champions League, i suoi calciatori stanno rispondendo in maniera egregia alla sua direzione. Diversi calciatori sono stati del tutto ritrovati, alcuni sono arrivati a toccare i livelli più alti della loro carriera. La direzione dell’ex Inter ha sempre valorizzato un certo tipo di calciatori, ed anche al Napoli la missione può darsi compiuta, al momento.

La SSC Napoli, con gli ultimi due tweet, ha voluto dare a tutti la dimostrazione dei meriti di Spalletti. Oltre al grande traguardo raggiunto da Lorenzo Insigne, c’è da celebrare altri due grandissimi risultati. Di seguito i due post pubblicati poco fa che segnano un nuovo record di squadra e personale:

Per la quarta volta in questo campionato il @sscnapoli ha segnato almeno quattro gol in una partita, nessuna squadra ci è riuscita più volte nel torneo in corso #ForzaNapoliSempre