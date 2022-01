FOTO – Tuanzebe festeggia la vittoria sui social: “Tre punti per credere nello Scudetto”

Tre punti fondamentali per avvicinarsi sempre di più a Milan ed Inter e cercare di prendere un piccolo vantaggio sulle inseguitrici. Prima della sosta, la vittoria del Napoli con la Salernitana risulta più importante del previsto. Soprattutto visti i pareggi di Atalanta, Milan e Juventus.

Anche il neo acquisto azzurro, Axel Tuanzebe, sa benissimo il valore degli ultimi tre punti conquistati. Sui social, celebra la vittoria ringraziando tutti i tifosi e confermando le ambizioni scudetto del Napoli. Di seguito il post sui social pubblicato dal difensore inglese:

Important 3 points bagged

Scudetto on the way .

Love all the fans for the support 💙 💪

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/AISLrsFz5O