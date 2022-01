Il Roma – Spalletti esulta per i gol dei difensori e dichiara chiuso il mercato di gennaio

L’edizione odierna de Il Roma ha fatto il punto sulla partita di ieri giocata contro la Salernitana e sul mercato di gennaio. Secondo il quotidiano ieri i difensori, azzurri hanno tanti motivi per essere felici. Contro la Salernitana la coppia di centrali si fa apprezzare per feeling, solidità, organizzazione, ma anche per la vena realizzativa. Juan Jesus realizza la terza rete della sua stagione: i primi due erano stati annullati, il terzo pur con il brivido è quello buono. Amir Rrahmani invece ha già risolto qualche partita ed esulta per la terza volta in campionato. Dunque Le luci della ribalta sono tutte della difesa. Con una Salernitana in piena emergenza di fronte, il Napoli non fa tanta fatica. E per il reparto arretrato il match è anche più facile che per gli altri. I centrali brillano, ma anche i terzini non sono da meno. Giovanni Di Lorenzo da un lato, Mario Rui dall’ altro, su e giù sulla corsia per trequarti di partita, senza fermarsi mai. Poi un po’ di riposo, un quarto d’ ora in panchina per entrambi. Di Lorenzo non aveva saltato neanche un minuto fin qui in questa stagione. E per avere alternative a lui per questo motivo, se dovesse esserci un’ occasione di mercato conveniente si proverà a coglierla al volo. Un’occasione poteva essere Nicolas Tagliafico, ma la sua volontà sia quella di raggiungere il Barcellona. Il nome caldo, per il Napoli, è quello di Mathias Olivera, classe ’97 del Getafe. Un innesto a sinistra potrebbe servire, anche se le risposte date da Ghoulam hanno soddisfatto Luciano Spalletti. Ed è probabile, che il mercato di gennaio per gli azzurri sia praticamente finito.