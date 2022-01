FOTO – La SSC Napoli celebra la vittoria sulla Salernitana attraverso i social!

Il Napoli conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e chiude il primo mese del 2022 in perfetto controllo ed in zona Champions! Allungo riuscito sulla Juventus quinta e raggiunto il Milan al secondo posto in classifica. Ieri un’altra convincente vittoria contro una squadra in grandissima difficoltà. Tre punti restano comunque importantissimi per il raggiungimento dell’obiettivo finale, lo sa il Napoli che festeggia l’inizio della settimana con gli scatti del match. Di seguito le foto pubblicate direttamente sul profilo social ufficiale della SSC Napoli: