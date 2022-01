L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un record raggiunto da Lorenzo Insigne nella partita di ieri contro la Salernitana. In particolare quella di ieri è stata la sua rete numero 115 con il Napoli e gli ha permesso di raggiungere il mito Diego Armando Maradona al 3° posto nella classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli. E dopo aver segnato il rigore con la Salernitana, Insigne ha baciato lo stemma della squadra dicendo: «Ti amo e ti amerò sempre». Una frase che racchiude e riassume tutti i suoi sentimenti verso una squadra che sta per lasciare perché a fine stagione andrà in Canada per iniziare una nuova avventura a Toronto. Quel bambino che sognava Maradona ha raggiunto il suo obiettivo.