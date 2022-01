Sky – Il punto sul mercato di Serie A: Napoli a lavoro su Olivera e non solo!

A sola una settimana dalla chiusura della sessione invernale di mercato, la redazione di Sky Sport ha fatto il punto sui possibili ultimi acquisti in Serie A. Il Napoli, dopo aver sostituito Manolas con Tuanzebe, è ancora a lavoro per il terzino. Olivera è ormai bloccato per giugno ma ADL vorrebbe portarlo all’ombra del Vesuvio già a gennaio. Offerta di prestito con obbligo di riscatto in estate (cifra intorno ai 10 milioni di euro), si attende la risposte definitiva del club spagnolo.

Nel frattempo gli azzurri restano vigili anche su altri fronti, in particolare su Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano pare sempre più lontano dalla Sardegna. Diversi top club sono sulle sue tracce ma il Napoli è pronto ad avanzare un’offerta, appena ce ne sarà l’occasione.