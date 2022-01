CdS – Juan Jesus e Mertens i migliori, in ombra Lozano

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle prestazioni dei giocatori scesi in campo contro la Salernitana. Secondo il quotidiano la maggior parte ha giocato bene, ma ci sono due giocatori che si sono distinti più degli altri. Si tratta di Juan Jesus e Dries Mertens. Entrambi prendono 7 con il primo che segna dopo quasi due anni in Serie A e non corre grandi pericoli, mentre il secondo segna e fa l’assist per Rramhani ed esce nella solita ovazione. Unica nota dolente Hirving Lozano, apparso nettamente in calo dopo l’ottima prova di Bologna, infatti si becca un 5.