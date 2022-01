Il Mattino – Non impeccabile la direzione di gara dell’arbitro Pairetto

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla direzione di gara dell’ arbitro Pairetto di Torino. Secondo il quotidiano l’arbitro piemontese è apparso un pò incerto in alcune decisioni di gara. Il fallo da rigore su Elmas lascia qualche dubbio, ma a velocità normale la decisione sembra condivisibile. Sul gol di Juan Jesus è salvato dal Var Banti, per un fallo di mano che non c’è di Elmas. Giusto non dare rigore nel primo tempo a Mertens, mentre corretto dare rigore per fallo di Veseli, in quanto il braccio è largo in modo innaturale. Per questo il voto è 5.5