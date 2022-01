Bergonzi: “Il primo rigore del Napoli non lo avrei fischiato, giusto il secondo. Gol di Barella da annullare, ma…”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio. Si è parlato di alcune decisioni arbitrali della ventitreesima giornata di Serie A.

“Non mi sono piaciute tante decisioni arbitrali in questo fine settimana. Era da annullare il gol di Barella contro il Venezia perché poco prima c’era fallo di Dzeko su Modolo. Il Var però non poteva intervenire perché imbavagliato dal protocollo visto che il Venezia aveva ripreso il controllo del pallone ed è considerata una nuova azione. In Napoli-Salernitana il primo rigore rivisto alla moviola non lo fischierei ma a velocità normale, quindi dal campo, in molti lo avrebbero fischiato. Il secondo, invece, a termine di regolamento è corretto. Giusta la decisione di Pairetto”.