Adam Ounas tornerà a Napoli in settimana (tra mercoledì e giovedì) per sottoporsi a degli esami che faranno capire meglio al Napoli e al calciatore di che tipo di problemi al cuore si tratta. Ci saranno, infatti, degli accertamenti cardiologici e, come riporta Il Mattino, l’algerino sta bene ed in questo momento è a casa sua in Francia e attende l’ok dei medici azzurri per poter poi riprendere la preparazione con il Napoli.