Verso Napoli-Salernitana: Insigne sarà titolare nel derby?

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che oggi potrebbe essere la volta buona per rivedere in campo Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è pronto a tornare in campo e a smentire voci e cattivi giudizi proprio dinanzi al suo pubblico, quello che da anni lo applaude dopo i gol e che lo incita anche quando le cose non vanno nel migliore dei modi.

Il 24 azzurro non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione dal punto di vista realizzativo, sono infatti sei anni che il capitano vive un momento di forma sensazionale con la doppia cifra sempre accanto. Sta di fatto che questa stagione il capitano fa fatica ad ingranare. Questa sera al Maradona potrebbe essere la volta giusta per rivederlo con la fascia da capitano, esultare e magari vederlo prendersi l’abbraccio della curva al termine del match.