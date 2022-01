Osimhen, pronta una maglia da titolare contro la Salernitana

Victor Osimhen freme per giocare questo pomeriggio contro la Salernitana e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nigeriano sarebbe in vantaggio su Dries Mertens per partire da titolare nel derby campano. Luciano Spalletti potrà contare quasi al 100% su di lui, anche se non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e andrà gestito bene il suo minutaggio per permettergli di tornare bene in forma.

Oltre a questo ballottaggio, c’è anche quello che riguarda il portiere, con Meret che sembra nettamente favorito su Ospina, ormai recuperato. Questa la probabile formazione:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen.