Repubblica – Ospina verso la panchina, da valutare Insigne e Osimhen

L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulle ultime in casa Napoli in vista del match contro la Salernitana. Finalmente Luciano Spalletti non sarà alle prese con problemi legati agli infortuni, ad eccezione di Ounas. In porta è recuperato Ospina, che però si accomoderà in panchina dopo il problema al polpaccio. Restano da valutare Insigne e Osimhen, che sperano di scendere in campo dal 1′ minuto; sarà il mister a valutare la condizione fisica di entrambi e a prendere una decisione definitiva.