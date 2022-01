ULTIM’ORA – Un big tenta il recupero in extremis per il derby in casa Salernitana

Sarà un derby particolare quello che andrà in scena domani al Diego Maradona, non soltanto per il ritorno al “vecchio San Paolo” per la squadra Granata, ma soprattutto per le grosse defezioni tra gli ospiti a causa del focolaio Covid che costringe Colanuono a fare la conta dei disponibili in vista del match.

Secondo quanto rivela il portale Salernitananews.it, il tecnico spera che in extremis si negativizzino altri calciatori alla vigilia del mach, mentre sono da valutare le di Simy, uno dei giocatori più rappresentativi del club campano. La rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi, senza l’ex Crotone la Salernitana si presenterebbe a Napoli coi soli Bonazzoli e Vergani.